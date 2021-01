Zimowy patrol konny Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na dworze zimowa aura, wiele osób korzysta w miejskiej przestrzeni z jej uroków. W takich warunkach, w dbaniu o bezpieczeństwo, doskonale sprawdzają się patrole konne

Za oknami prawdziwa zima, co jednak nie oznacza przerwy dla patroli konnych, które wyjeżdżają do służby cały rok i to bez względu na pogodę.

Jednym z patrolujących koni jest Kontusz, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych, który ukończył już pierwszy etap szkolenia i zdał egzamin na atest pierwszego stopnia z pozytywnym wynikiem. Teraz Kontusz w towarzystwie bardziej doświadczonych koni poznaje tajniki codziennej służby.

To już od prawie 19 lat patrole konne można spotkać w Szczecinie, ale pomimo tego nadal są zaskoczeniem oraz wzbudzają duże, pozytywne zainteresowanie wśród mieszkańców i to bez względu na wiek.

(KWP w Szczecinie / kp)