Na zimową drogę - przygotowani i bezpieczni Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trudne, zimowe warunki mogą dawać się we znaki zarówno kierowcom jak i pieszym. Słaba widoczność, opady śniegu i zalegające błoto pośniegowe wymuszają na uczestnikach ruchu drogowego zachowanie szczególnej ostrożności. Zobaczcie nasze wideo oraz przeczytajcie porady i ruszajcie bezpiecznie do celu.

Prognozy pogody zapowiadają ocieplenie, jednak warstwa śniegu może nie zniknąć tak szybko. Zalegające na drodze błoto pośniegowe jest równie niebezpieczne jak świeży śnieg. Nie należy więc lekceważyć zmiennych warunków na drodze. Równie częstym zjawiskiem w okresie zimowym są niespodziewane, silne opady śniegu oraz zamglenia, które skutecznie mogą ograniczyć widoczność.

Przed wyruszeniem w trasę zadbajmy o dobry stan techniczny naszego pojazdu. Dopiero kiedy samochód jest odśnieżony i z czystymi, odmrożonymi szybami, możemy ruszać w drogę. Nie zapominajmy również o płynie do spryskiwaczy i zimowych oponach. Co prawda przepisy nie nakładają na nas obowiązku wymiany opon na zimowe, jednak takie ogumienie lepiej i sprawniej radzi sobie z trudnymi, zimowymi warunkami. Apelujemy również do kierowców samochodów ciężarowych o to, aby pamiętali o odśnieżeniu naczep i plandek – spadający z nich śnieg może być przyczyną bardzo niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

Będąc już w trasie, dostosujmy prędkość do warunków, włączmy wymagane światła i przede wszystkim zachowajmy bezpieczną odległość od poprzedzającego nas samochodu. W zimowych warunkach musimy pamiętać o tym, że droga hamowania może się znacznie wydłużyć. Reagujmy więc z wyprzedzeniem. Do tej zasady stosujmy się też w rejonie przejść dla pieszych. Zwróćmy uwagę na pieszych, którzy mogą być gorzej widoczni. Zmniejszmy prędkość i wykażmy życzliwość i zrozumienie dla innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP w Opolu/js)

