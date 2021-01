Policjanci pomogli bezdomnemu Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdej zimy policjanci ruszają z pomocą osobom bezdomnym i zagrożonym wychłodzeniem. Panujący w Polsce mróz jest ogromnym zagrożeniem dla osób bezdomnych i nieporadnych życiowo. Sochaczewscy policjanci pomogli ostatnio mężczyźnie, który szukał na klatce schodowej schronienia przed siarczystym mrozem. Mundurowi sprawdzają każdą informację o osobach, które są zagrożone wychłodzeniem.

Policjanci z sochaczewskiej komendy dostali informację, że w klatce jednego z bloków siedzi bezdomny mężczyzna. Natychmiast pojechali to sprawdzić i udzielić mu pomocy.

Mundurowi zastali na miejscu mężczyznę, który próbował się ogrzać w klatce bloku. Ubrany był w cienką odzież, całkowicie nieadekwatną do panującej aury. Policjanci zaproponowali mu ośrodek dla osób bezdomnych, gdzie będzie miał ciepło, fachową opiekę i regularne gorące posiłki. Mężczyzna odmawiał i nie chciał nigdzie jechać. Mundurowi tłumaczyli, że pozostając na mrozie, jego życie będzie zagrożone. Na szczęście, po kilkudziesięciu minutach negocjacji, bezdomny przyznał rację policjantom i wyraził zgodę na przewiezienie do ośrodka.

Pamiętajmy!

Okres zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe czy altanki. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach. Jeśli wiecie o miejscach, gdzie przebywają bezdomni, możecie zgłosić to również przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zaznaczenie miejsca zajmuje minutę, a jednocześnie spowoduje, że patrole Policji będą kontrolować to miejsce. W ten sposób możecie uratować czyjeś życie.

Jeśli widzisz, że osoba bezdomna jest narażona na wychłodzenie, natychmiast dzwoń na numer alarmowy 112!

(KWP w Łodzi / kp)