Nasz kolega asp. Paweł Nowakowski odszedł na wieczną służbę Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że w sobotę w szpitalu MSWiA w Warszawie, po ciężkiej walce z chorobą zmarł nasz kolega asp. Paweł Nowakowski. Paweł był nie tylko doskonałym, doświadczonym policjantem, ale także pełnym cierpliwości i wyrozumiałości, wspaniałym kolegą. Komendant Główny Policji wraz z kierownictwem, policjantami i pracownikami Policji łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną zmarłego.

Aspirant Paweł Nowakowski służył w Policji od ponad 20 lat, przez ostatnich 10 lat służbę pełnił w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Troska o bezpieczeństwo na drodze to było to, w co Paweł angażował się całym sercem. Pomagał w nagłaśnianiu problemów, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na stronach internetowych mławskiej Policji. Angażował się w działania profilaktyczne.

Był odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Policjant”. Był także wielokrotnie nagradzany, w tym za uratowanie życie 20-letniemu kierowcy, ofierze wypadku drogowego. Jak wtedy mówił, prawdziwą nagrodą była dla niego wdzięczność rodziców uratowanego chłopaka. Jego doświadczenie, spokój i opanowanie było dla nas wzorem i nieocenionym wsparciem. Aspirant Paweł Nowakowski odszedł na wieczną służbę w wieku 44 lat.

Cześć Jego pamięci!