Niecodzienny pilotaż buskich policjantów

Data publikacji 18.01.2021

W sobotę buscy policjanci podjęli dość nietypową interwencję. W myśl hasła „pomagamy i chronimy" wraz ze zgłaszającym zatroskanym o życie i zdrowie łabędzia pilotowali go do miejsca, z którego rozpoczął wędrówkę po ulicach Buska – Zdroju. Ptak bezpiecznie dotarł do stawu, a następnie pod opiekę swojego właściciela.

W sobotnie południe do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju przyszedł mężczyzna i zgłosił, że po ulicy Mikołaja Kopernika spaceruje łabędź. Zgłaszający zatroskany o życie i zdrowie łabędzia poprosił policjantów o podjęcie odpowiednich kroków. Zgłoszenie przez dyżurnego zostało potraktowane bardzo poważnie i do obsługi zadysponował patrol. Po dojechaniu na miejsce, jeden z mundurowych szedł wraz ze zgłaszającym i nadawali ptakowi odpowiedni kierunek marszu. Drugi z funkcjonariuszy jechał radiowozem i przy użyciu świateł błyskowych dbał o bezpieczeństwo pilotujących łabędzia, a także ostrzegał innych kierujących przed nietypową sytuacją. Po kilkunastu minutach marszu ptak, który postanowił pospacerować po buskich ulicach, trafił do stawu przy ulicy Janusza Kusocińskiego. Tam skąd rozpoczął swój marsz. O zamiłowaniu łabędzia do pieszych wędrówek poinformowany został jego właściciel, pod opiekę którego trafił ptak.

(KWP w Kielcach / kp)