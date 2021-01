Policjanci z Pilzna interweniowali wobec dwóch obywateli Maroka

Policjanci interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którzy wałęsali się po jednej z posesji w Pilznie. Jak się później okazało, byli to przemarznięci, głodni i zmęczeni obywatele Maroka. Obaj zostali przewiezieni do dębickiej komendy. Prawdopodobnie nielegalnie próbowali przedostać się do Włoch.