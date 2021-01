Silne mrozy zagrożeniem dla bezdomnych

Zimowa aura to zmora dla wszystkich tych, którzy pozbawieni są dachu nad głową. Dla bezdomnych każda doba to trudna walka o to, aby przeżyć. Dlatego dzielnicowi wspomagani przez przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej dokładnie sprawdzają miejsca, gdzie przebywają bezdomni, okazując im niezbędną pomoc. I Ty możesz pomóc! Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.