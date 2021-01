Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie zdecydowana i skuteczna interwencja świętochłowickich stróżów prawa, mogłoby dojść do tragedii. Policjanci z "patrolówki" wyłamali kratkę w okienku piwnicznym i uratowali 30-latka. Mężczyzna trzymał w rękach pętle z kabla i próbował odebrać sobie życie. To kolejny raz, gdy stróże prawa ratują ludzkie życie.

Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy (17.01.2021 r.). Oficer dyżurny miejscowej Policji przyjął zgłoszenie o mężczyźnie, który chce odebrać sobie życie. Do dzielnicy Lipiny pilnie pojechał patrol świętochłowickim mundurowych. Na klatce schodowej w jednym z budynków, mundurowi zastali mężczyznę, który poinformował ich, że jego brat schował się w piwnicy, grożąc wcześniej, że targnie się na własne życie. Policjanci natychmiast poszli do pomieszczeń piwnicznych, skąd dobiegał hałas i krzyki. Przez prześwit pomiędzy ścianą i drzwiami zauważy 30-latka trzymającego w rękach kabel przewieszony przez belkę pod sufitem. Mundurowi nie mieli wątpliwości, że desperat zamierza spełnić swoje groźby. Natychmiast podjęli próbę wyważenia drzwi. Ich działanie było bezskuteczne, bowiem świętochłowiczanin zabarykadował się w środku. To jednak nie zniechęciło stróżów prawa. Każda minuta była ważna. Dlatego policjanci nie zwlekali ani chwili. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny wyłamali kratkę w oknie piwnicznym i dostali się do środka. To rozzłościło 30-latka. Mężczyzna stał się agresywny. Pomimo wezwań do zachowania zgodnego z prawem, desperat nie zamieszał się uspokoić. Mundurowi szybko go jednak obezwładnili, a następnie zaopiekowali się nim, aż do przyjazdu załogi pogotowania ratunkowego. Badanie trzeźwości wykazało w organizmie mieszkańca miasta blisko promil alkoholu. Dzięki zdecydowanej reakcji świętochłowickich stróżów prawa nie doszło do tragedii. Mężczyzna trafił po opiekę lekarską. Jego życiu i zdrowiu już nic nie zagraża.

Nie bądźmy obojętni na los innych. Nasze zainteresowanie może przyczynić się do tego, że uratujemy komuś życie.

Niestety nie zawsze ratunek przychodzi na czas, dlatego zachęcamy, aby w razie problemów skorzystać z fachowej pomocy i wsparcia. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123.

(KWP w Katowicach / kp)