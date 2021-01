Pomimo obostrzeń zorganizowali pokaz garnków dla seniorów Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci skierują do sądu wnioski o ukaranie organizatorów spotkania, do którego doszło w sobotę. Pracownicy firmy oferującej do sprzedaży sprzęt AGD zaprosili na spotkanie mimo obowiązujących obostrzeń mieszkańców Gdańska, dla których zorganizowali prezentację garnków. O losie osób odpowiedzialnych za zorganizowanie tego spotkania zdecyduje sąd. Policjanci przekażą również informacje z przeprowadzonej interwencji pracownikom sanepidu.

Policjanci w sobotę (16.01.2021 r.) otrzymali telefoniczne zgłoszenie o tym, że w jednym z lokali przy ul. Kartuskiej mimo obowiązujących obostrzeń dobywa się wesele. Policjanci pojechali sprawdzić tę informację. Okazało się, że we wskazanym przez zgłaszającego miejscu zamiast wesela trwa spotkanie marketingowe zorganizowane przez firmę zajmującą się dystrybucją sprzętu agd. W pomieszczeniu policjanci zastali osoby prowadzące spotkanie, podczas którego prezentowano garnki oraz kilkunastu mieszkańców Gdańska w wieku m.in. 75, 69, 65 lat- osoby szczególnie narażone na działanie COVID-19.



Policjanci przerwali spotkanie i wylegitymowali w sumie 25 osób. Funkcjonariusze w rozmowie z uczestnikami spotkania dowiedzieli się, że jego organizatorzy w trakcie rozmowy telefonicznej, podczas której zapraszali ich na spotkanie, zapewniali, że mimo panującej pandemii jest legalne i bezpieczne.

Policjanci zebraną w tej sprawie dokumentację przekażą pod ocenę pracownikom sanepidu, oprócz tego skierują również do sądu wnioski o ukaranie organizatorów spotkania, którzy nie zastosowali się do obowiązujących zakazów i nakazów. Za to wykroczenie grozi kara nagany lub grzywny.



Przypominamy o tym, że organizowanie tego rodzaju spotkań tym bardziej, gdy uczestniczą w nich osoby najbardziej narażone na działanie koronowirusa, jest nieodpowiedzialne. Przypominamy o tym, jak ważne jest teraz, pozostanie w domu i powstrzymywanie się od tego rodzaju spotkań, które sprzyjają rozwojowi epidemii.

W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o respektowanie obostrzeń sanitarnych, szczególnie związanych z odpowiednim zachowaniem się w miejscach publicznych. Kierujmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością dla wspólnego dobra.

(KWP w Gdańsku / kp)