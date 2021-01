Zatrzymany po pościgu kierujący próbował potrącić policjanta. Okazało się, że prowadził pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz był poszukiwany Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawce w trakcie pościgu zatrzymali poszukiwanego mieszkańca gminy Kamienna Góra. Kierowca znajdując się pod wpływem zarówno alkoholu jak i narkotyków uciekał przed policjantami swoim Fordem wiedząc, że posiada aktywny sądowy zakaz do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kiedy jego pojazd zatrzymał się, bo wpadł w poślizg, kierujący próbował potrącić policjanta. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O wysokości kary zadecyduje teraz sąd.

Kilka dni temu w nocy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawce, tuż po północy, zauważyli na terenie miasta pojazd marki Ford Focus, którym poruszał się znany im mieszkaniec gminy Kamienna Góra. Funkcjonariusze mieli co do niego podejrzenie, że prawdopodobnie posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, dlatego podjęli próbę zatrzymania go do kontroli.

Mężczyzna jednak nie reagował na wydane mu polecenia do zatrzymania się, przyspieszył i zaczął uciekać. W wyniku pościgu, który policjanci podjęli za 33-latkiem, mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Kamienna Góra, zaraz po tym, jak podczas brawurowej jazdy wpadł w poślizg. Nawet po zatrzymaniu pojazdu kierujący wciąż nie reagując na polecenia wydawane przez policjantów. Próbował również wznowić ucieczkę i potrącić przy tym policjanta. Dopiero skuteczne dalsze działania mundurowych, wybicie szyby w jego pojeździe oraz siłowe wyciągnięcie 33–latka z jego samochodu zakończyły nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny.

W wyniku sprawdzenia funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna absolutnie nie powinien wsiadać za kierownicę i to z trzech powodów. Od kilku miesięcy posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, ponadto znajdował się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Dodatkowo policjanci ustalili, że 33–latek figurował w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Teraz 33–latkowi za jego nieodpowiedzialne zachowanie grozi surowa kara, o wysokości której zadecyduje sąd.