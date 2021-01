Policjanci zabezpieczyli ponad 1000 sztuk podrobionej odzieży i galanterii skórzanej Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, ujawnili na terenie jednego z targowisk ponad 1000 sztuk nielegalnej odzieży i galanterii skórzanej. Na ubrania te naniesione były znaki towarowe producentów znanych światowych marek, a wstępne sprawdzenia potwierdziły, że są to tzw. podróbki. Straty producentów oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 600 tys. złotych. W sprawie policjanci zatrzymali jednego z mieszkańców Wrocławia, który wprowadzał nielegalny towar do obrotu. Grozić mu może teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z komendy miejskiej we Wrocławiu, prowadząc weekendowe działania kontrolne, ujawnili i zabezpieczyli odzież nielegalnie opatrzoną znakami towarowymi producentów światowych marek. Zatrzymano w sprawie 52-letniego mężczyznę, który ten nielegalny towar oferował do sprzedaży na jednym z miejskich targowisk.

W sumie policjanci przejęli ponad 1000 sztuk odzieży i galanterii skórzanej, którą mężczyzna miał na stoisku i w aucie zaparkowanym obok. Zabezpieczono m. in. kurtki, koszule, koszulki, spodnie, torebki i paski oraz buty, które to oryginalne mogą kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Natomiast na stoisku, podejrzany o wprowadzanie ich do obrotu mężczyzna, oferował je za kwoty kilkadziesiąt razy niższe.

Straty producentów znanych światowych marek oszacowano wstępnie na kwotę nie mniejszą niż 600 tys. złotych. O dalszym losie 52-letniego mieszkańca Wrocławia zdecyduje teraz sąd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP we Wrocławiu / kp)