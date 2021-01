Dzielnicowy bez chwili wahania ruszył z pomocą. Ty również możesz pomóc! Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Czym tak naprawdę jest służba dzielnicowego? Przede wszystkim pomocą, tam gdzie jest aktualnie potrzebna. Potwierdzenia tych słów nie trzeba szukać daleko. Dziś rano, gdy tylko dzielnicowy gminy Słońsk dowiedział się o osobie bezdomnej przebywającej na terenie jednego z pustostanów, od razu ruszył do działania. Już po kilku zamienionych z mężczyzną słowach, dostarczył dla niego ciepłą zimową kołdrę. A to dopiero początek. Policjant natychmiast poinformował instytucje pomocowe, a także lokalny samorząd, aby wspólnymi siłami wesprzeć potrzebującego.

Dwa oblicza zimy. Pierwsze to piękne, białe krajobrazy i niezliczone sposoby na aktywne spędzenie czasu wolnego. Sanki i śnieżne budowle, od kilku dobrych dni królują praktycznie w całym kraju. Policja zwraca jednak uwagę, na to drugie, znacznie smutniejsze oblicze obecnej pory roku. Wraz z opadami śniegu nadeszły mocno odczuwalne spadki temperatur. To oznacza bardzo ciężki okres dla osób bezdomnych. Dworce, altany działkowe, pustostany… właśnie w takich miejscach szukają schronienia. Często wydaje się im, że są pozostawieni sami sobie. Nic bardziej mylnego. Zima to czas wytężonej pracy, przede wszystkim dla dzielnicowych. Bardzo dobre rozpoznanie w problemach występujących na przydzielonych rejonach służbowych, pozwala im na dotarcie do osób potrzebujących pomocy. Najlepszym tego przykładem jest dzisiejsza interwencja aspiranta sztabowego Marcina Warsińskiego oraz młodszego aspiranta Remigiusza Zacharenia. Gdy tylko uzyskali informację o osobie bezdomnej, która pojawiła się w jednym z pustostanów na terenie gminy Słońsk, od razu ruszyli do działania. Zastany na miejscu mężczyzna opowiedział funkcjonariuszom jak znalazł się w obecnej sytuacji życiowej.

Nie chciał żadnej pomocy, w tym również proponowanej opcji udania się do noclegowni. Wspomniał jedynie, że nie ma czym okryć się podczas snu. Dzielnicowy Warsiński przeprosił na chwilę swojego rozmówcę i oznajmił, że wspólnie z kolegą zaraz do niego wrócą. Po kilkunastu minutach, mundurowi ponownie znaleźli się przy pustostanie. Policjant postanowił pojechać do domu i przywieść potrzebującemu swoją zimową kołdrę. Mężczyzna był bardzo zaskoczony i wzruszony zachowaniem funkcjonariusza. To jednak nie koniec wsparcia dla tego człowieka. Dzielnicowy już skontaktował się ze słońskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także w władzami samorządowymi. Cel jest jeden, wspólnymi siłami w jak największym możliwym zakresie pomóc bezdomnemu mężczyźnie.

Aby pomóc policjantom, w jeszcze szybszym dotarciu do miejsc, w których przebywać mogą osoby bezdomne, przypominamy o możliwości skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Twoje jedno kliknięcie – znacznik „osoba bezdomna wymagająca pomocy” może uratować ludzkie życie.

straszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie