Podali mu pomocną dłoń

To, że zwierzęta wyczuwają dobrych ludzi to nie mit. Dowodem na to jest dzisiejsza wizyta niecodziennego gościa w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Samotny i wystraszony pies błąkał się w pobliżu głównego wejścia do Jednostki. Zauważył go podinsp. Rafał Zemła, który się nim zaopiekował. Nakarmiony i napojony piesek trafił już do schroniska, gdzie będzie oczekiwał na swoich właścicieli.