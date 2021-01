Honorowo oddał już 18,5 litra krwi Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Piotr Łukasik służbę w Policji rozpoczął 2007 roku. Obecnie zajmuje stanowisko dowódcy II drużyny Plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Od samego początku związany jest z oddziałem prewencji, gdzie wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki.

Młodszy aspirant został honorowym krwiodawcą 20 grudnia 2007 roku. Od tamtej pory oddał już ponad 18,5 litra krwi, która trafiła do osób potrzebujących. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy PCK nadał mu kolejno brązową i srebrną odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Na co dzień wśród koleżanek i kolegów z pracy, Piotr Łukasik swoją postawą propaguje krwiodawstwo zachęcając ich do oddawania krwi.