Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - wspólnie dla poprawy bezpieczeństwa Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala bez wychodzenia z domu zgłosić miejsca, które według mieszkańców są zagrożone z jakiegoś powodu. To dzięki informacjom przekazanym przez społeczeństwo Policja może jeszcze lepiej zapewniać bezpieczeństwo. Dzięki tej aplikacji można również pomagać innym, w szczególności osobom bezdomnym, które zimą narażone są na wychłodzenie organizmu.

Co zatem należy zrobić?

Żeby dokonać zgłoszenia, wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do Internetu. Korzystanie z mapy nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jej działanie jest intuicyjne. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień tygodnia i porę dnia, a także załączyć plik o pojemności do 5 megabajtów. Za pośrednictwem mapy możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Co istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, funkcjonariusze podejmują kroki, w celu wyeliminowania zagrożenia. Musimy jednak pamiętać, że nie należy korzystać z aplikacji, w chwili gdy oczekujemy natychmiastowej pomocy. W takiej sytuacji należy zadzwonić na numer telefonu 112.

Tylko od początku roku za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci krośnieńskiej komendy otrzymali 11 zgłoszeń. Wszystkie przekazane zostały do weryfikacji policjantom ruchu drogowego. Jak wynika z danych statystycznych, to właśnie w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest najwięcej zgłoszeń. Dzięki zaznaczonym zagrożeniom poszerzamy wiedzę co do miejsc, w których najczęściej dochodzi do przekroczenia prędkość, gdzie kierowcy nieprawidłowo parkują pojazdy, utrudniając tym samym przejście pieszym, a także gdzie według mieszkańców jest niewłaściwa infrastruktura drogowa.

W 2020 roku za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymaliśmy blisko 430 zgłoszeń, w tym do najczęściej zgłaszanych problemów występujących na terenie powiatu krośnieńskiego należało przekroczenie dozwolonej prędkości – 216 zgłoszeń, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 64, czy też nieprawidłowe parkowanie – 42. Z otrzymanych zgłoszeń nie wszystkie okazały się potwierdzone, a w 32 przypadkach okazały się żartem. Pamiętajmy, że platforma powstała po to, żebyśmy mogli jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Do każdego zgłoszenia podchodzimy rzetelnie i weryfikujemy je, a gdy jest taka potrzeba przekazujemy również do innych podmiotów pozapolicyjnycyh.

Twoja opinia jest dla nas ważna, dlatego jeśli nie jesteś obojętny na to co się dzieje w twojej okolicy i chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, reaguj na wszelkie naruszenia.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)