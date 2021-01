Policjant uratował 59-latka. Sprawca jego pobicia trafił do aresztu Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Węgierskiej Górki zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego, który brutalnie pobił swojego 59-letniego znajomego. Mężczyzna przeżył tylko dlatego, że policjant skierowany na interwencję, który jest również ratownikiem medycznym, do przyjazdu pogotowia, udzielił mu profesjonalnej pomocy. Sprawca pobicia na trzy miesiące trafił do aresztu.

W sobotę (16.01.2021 r.) dyżurny komisariatu policji w Węgierskiej Górce otrzymał informację, że w jednym z domów w Przybędzy doszło do awantury i bójki. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Zastali tam nieprzytomnego, ciężko pobitego 59-latka. Mężczyzna przeżył tylko dlatego, że policjant, który jako pierwszy przybył na miejsce, jest ratownikiem medycznym i do przyjazdu ekipy karetki pogotowia, zaopiekował się nim i udzielił mu profesjonalnej pomocy. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, sprawcą pobicia był 31-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

Wczoraj (18.01.2021 r.) na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce wpłynęły podziękowania dla policjanta, od Ratowników Medycznych, za profesjonalnie udzieloną pomoc przedmedyczną, dzięki której udało się uratować 59-latka.

(KWP w Katowicach / kp)