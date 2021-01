Dostała sms-a z prośbą o dopłatę, z jej konta "zniknęło" ponad 5 tysięcy złotych Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Twoje zamówienie nie może zostać dostarczone! Podwód; przekroczony wymiar opakowania. Aby zrealizować zamówienie, zapłać 1,18 zł”. Taką wiadomość otrzymała mieszkanka gminy Biała Podlaska. Niestety postępując zgodnie z wytycznymi z wiadomości, straciła ponad 5 tysięcy złotych. Apelujemy o rozwagę i przypominamy, by nie wchodzić na dołączone do wiadomości linki i nie logować się przez nie na swoje konto bankowe.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost aktywności oszustów, którzy wymyślają coraz to nowe metody, by wyłudzić znajdującą się na naszych kontach gotówkę. Jednym ze sposobów jest podszywanie się pod firmy kurierskie i wysyłanie SMS-ów z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki. Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska. W wiadomości podany jest także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, gdzie nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta, co umożliwia oszustom przechwycenie ich.

W taki właśnie sposób oszukana została mieszkanka gminy Biała Podlaska. Wczoraj pokrzywdzona zgłosiła się do bialskiej komendy. Z relacji zgłaszającej wynikało, że otrzymała SMS-a o treści „Twoje zamówienie nie może zostać dostarczone! Podwód; przekroczony wymiar opakowania. Aby zrealizować zamówienie, zapłać 1,18 zł”. Kobieta przyznała, że wiadomość nie wzbudziła jej podejrzeń, gdyż dzień wcześniej dokonała zwrotu produktów zakupionych na portalu aukcyjnym. Wówczas została poinformowana, że w przypadku przekroczenia wielkości paczki zostanie naliczona dodatkowa opłata. Dlatego, gdy dostała wiadomość, była przekonana, że jedna ze zwracanych paczek przekroczyła dozwolony wymiar i niezbędna będzie dopłata.

Weszła więc na przesłany link, który przeniósł ją na stronę logowania. Tam po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła otrzymała kod potwierdzający wykonanie przelewu. Wtedy z jej konta została przelana kwota ponad 5 tysięcy złotych.

Teraz oszustów szukają bialscy policjanci. Apelujemy również o rozwagę podczas realizowanych transakcji. Pamiętajmy, że informacje na temat ewentualnego zadłużenia lub konieczności dokonania dodatkowej płatności zawsze możemy sprawdzić w biurze obsługi klienta firmy, która żąda dokonania takiej wpłaty.

W każdym przypadku, gdy chodzi o nasze pieniądze, stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Dokonując płatności poprzez bankowość elektroniczną, zawsze należy zalogować się bezpośrednio na stronie swojego banku. Nie wchodźmy na dołączone do wiadomości linki i nie logujmy się przez nie na swoje konto.

(KWP w Lublinie/js)