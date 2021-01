Chciał skoczyć z wiaduktu. Profesjonalne działanie policjantów pozwoliło uratować mężczyznę Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Konieczne było zablokowanie trasy S-3. Intensywne poszukiwania, współpraca służb i ogromne zaangażowanie policjantów pozwoliły uratować desperata, który chciał skoczyć z wiaduktu.

W niedzielę 17 stycznia br. o godz. 23:00 dyżurny międzyrzeckiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie od zdesperowanego mężczyzny, że chce skończyć ze swoim życiem. Policjant otrzymał jedynie szczątkowe informacje, wiedział, że desperat stoi na moście w Międzyrzeczu i za chwilę zamierza z niego skoczyć, jednak nie było informacji na którym. Natychmiast zaczęły się poszukiwania. Policjanci zaczęli typować miejsca, w których może znajdować się desperat. Policjanci sprawdzali mosty, ale również wiadukty znajdujące się przy trasie S3. W pewnym momencie, przejeżdżając drogą S3 w kierunku Zielonej Góry, na wiadukcie Międzyrzecz- Południe, policjanci z Wydziału kryminalnego KPP Międzyrzecz zauważyli sylwetkę osoby stojącej za barierką wiaduktu. Policjanci, podjeżdżając bliżej, zauważyli mężczyznę rozmawiającego przez telefon, który na widok nieoznakowanego radiowozu zaczął krzyczeć, że skoczy. Policjanci wycofali się i powiadomili o odnalezieniu desperata dyżurnego, który wysłał na miejsce patrole oznakowane i straż pożarną, ponieważ w tej sytuacji konieczne było zablokowanie trasy S3. Na miejsce również zostali skierowani negocjatorzy policyjni, jednak do czasu ich przybycia przez cały czas policjanci, którzy byli pierwsi na miejscu, próbowali rozmawiać z mężczyzną i nakłonić go, aby zszedł. Policjanci przez cały czas rozmawiali z mężczyzną, próbując podejść do niego jak najbliżej, gdy byli już w niewielkiej odległości, udało im się chwycić desperata i odciągnąć od barierki. Bezpieczny już mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp./ kp)