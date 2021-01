Pies policyjny "Magister" odnalazł 75-letnią kobietę Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj ,,Magister” wraz ze swoim przewodnikiem z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie w nocy odnalazł 75-letnią kobietę. Na szczęście pomoc przyszła w czasie.

W niedzielę, 17.01.2021 r., w nocy dyżurny choszczeńskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o zaginięciu 75-letniej kobiety. Jak się okazało seniorka, wyszła bardzo późno z domu, nikogo o tym nie informując. Z uwagi na bardzo niską temperaturę na zewnątrz, czas odgrywał bardzo ważną rolę.

Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania. Na miejsce skierowano również psa tropiącego -Magistra z przewodnikiem st. sierż. Z. Kalinowskim. Zwierzę pod czujnym okiem swojego przewodnika niemal natychmiast podjęło trop za zaginioną. Dzięki doskonałemu wyszkoleniu i współpracy. Policjanci odnaleźli zmarznięta

i wystraszona kobietę.

75-latka na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej i po chwili została przekazana w ręce przestraszonej całą sytuacją rodziny. Wszystko zakończyło się szczęśliwie i to w głównej mierze, dzięki czworonożnemu policjantowi, który pokazał, w praktyce swoje umiejętności.

Apelujemy do osób opiekującymi się starszymi i schorowanymi członkami swojej rodziny o zwrócenie większej uwagi na swoich podopiecznych. Oddalenie się z domu starszej i schorowanej osoby bez opieki podczas tak wysokich temperatur stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Zdarza się, że seniorzy mają problemy z pamięcią, co dodatkowo utrudnia im powrót do miejsca zamieszkania.

(KWP w Szczecinie/js)