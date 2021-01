156 kilometrów na godzinę przez miejscowość i jeszcze szybciej poza nią Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci działający w grupie Speed zatrzymali kolejnego kierującego, który zlekceważył przepisy drogowe i poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 156 kilometrów na godzinę, a chwilę później po wyjechaniu z miejscowości jechał 176 kilometrów na godzinę. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie, jakie na swoim koncie ma zatrzymany kierujący. Mężczyzna ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów do 2022 roku za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego działający w grupie Speed pełnią służbę na terenie całego województwa lubuskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów drogowych. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

W miniony piątek, 15 stycznia br., zielonogórscy policjanci z grupy Speed pełnili służbę między innymi w dzielnicy Nowe Miasto, gdzie w Ochli zatrzymali kierującego Saabem, który w obszarze zabudowanym poruszał się z prędkością 156 kilometrów na godzinę, natomiast poza tym obszarem jechał nawet 176 kilometrów na godzinę. Podczas kontroli okazało się dodatkowo, że 34-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów aktywny do 2022 roku. Jak wyjaśnił policjantom kierujący, chciał złożyć w tym roku do sądu wniosek o skrócenie czasu obowiązywania tego zakazu. Niestety swoim postępowaniem naraził się na kolejne konsekwencje karne, gdyż łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, popełnił przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali 34-latkowi prawo jazdy i odstąpili od ukarania mandatem, kierując wniosek o ukaranie do sądu. Za takie wykroczenie zgodnie z kodeksem wykroczeń grozi kara nawet 5 tysięcy złotych, ale ostateczne decyzja należeć będzie do sądu.

Nie ma i nie może być tolerancji dla kierujących, którzy swoim niebezpiecznym zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć osoby przekraczające prędkość. Kierującym, którzy przekraczają prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 kilometrów policjanci, zatrzymują prawo jazdy na 3 miesiące.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)