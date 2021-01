Stok ruszył pomimo obostrzeń Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wraz z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu podjęli interwencję na terenie jednej ze stacji narciarskich w powiecie zawierciańskim. Pomimo obowiązujący obostrzeń, stok został otwarty. Podczas kontroli korzystało z niego kilkanaście osób. Za popełnione przez właściciela stacji narciarskiej wykroczenie, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

Wszyscy odczuwamy skutki panującej pandemii koronawirusa, które od kilku miesięcy towarzyszą nam w codziennym życiu. W celu skutecznej walki z epidemią wprowadzono nakazy i zakazy mające ograniczyć zasięg wirusa oraz przyspieszyć okres powrotu do normalności, na co wszyscy czekamy. Może to nastąpić wyłącznie dzięki przestrzeganiu wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i stosowaniu się do ograniczeń. Niestety nie wszyscy działają zgodnie z zaleceniami. Wciąż można spotkać osoby, które nie zakrywają nosa i ust, czy nie zachowują dystansu społecznego. Nie każdy też korzysta z dostępnych w sklepach środków dezynfekujących, czy jednorazowych rękawiczek.

Ograniczenia, nakazy i zakazy zostały nałożone na wszystkich, także na różne gałęzie gospodarki. Działanie niektórych podmiotów jest w znacznym stopniu ograniczone lub całkowicie zakazane. Niestety nadal pojawiają się miejsca, w których łamane są wprowadzone obostrzenia.

Wczoraj policjanci z Zawiercia i Ogrodzieńca wraz z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, interweniowali na terenie jednej ze stacji narciarskich znajdujących się w powiecie zawierciańskim. Stok został uruchomiony, a podczas kontroli korzystało z niego kilkanaście osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stoki mogą być udostępniane wyłącznie dla sportowców zawodowych. Nie mogą z nich korzystać amatorzy sportów zimowych. Za popełnione przez właściciela stoku wykroczenie, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Przypominamy, że grupowanie się większej liczby osób może spowodować pojawienie się nowego ogniska zakażenia. Działania służb mają na celu przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Państwowa Inspekcja Sanitarna posiada uprawnienia, umożliwiające przeprowadzenie kontroli podmiotów i miejsc, których działalność w dobie pandemii zagraża bezpieczeństwu osób, naraża na zakażenie, a także stanowi ryzyko szerokiego rozprzestrzenienia się wirusa. Służby sanitarne w przypadku rażących naruszeń reżimu sanitarnego mogą wydać decyzję administracyjną zakładającą na podmiot, który nie przestrzega obostrzeń karę w wysokości do 30 tysięcy złotych.

(KWP w Katowicach / kp)