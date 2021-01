Odpowiedzą za kradzież samochodu oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ursynowscy kryminalni zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodu marki opel crossland oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. 34-latek działający na zlecenie 58-letniego mężczyzny przyjechał na miejsce przestępstwa taksówką. Następnie w biały dzień pokonał zabezpieczenia auta, którym odjechał z parkinu w pobliżu pracy pokrzywdzonego. W ciągu niespełna trzech dni policjanci dotarli do wykonawcy usługi, jego zleceniodawcy oraz pomocników i miejsca zdemontowania pojazdu. Samochód został odzyskany w elementach. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 2,5 kg narkotyków. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, wobec jednego z nich zastosowano policyjny dozór. Pozostali usłyszeli zarzuty.

Do kradzieży samochodu doszło 11 stycznia br. między godz. 8.30 a 16.30 na jednym z parkingów na warszawskim Ursynowie. Pokrzywdzony jak co dzień przyjechał autem do pracy i zostawił je na parkingu w pobliżu swojego biura. Kiedy wrócił samochodu, już go nie było.

Kryminalni ustalili, że mężczyzna, który włamał się do opla i go ukradł, przyjechał na miejsce samochodem marki dacia oznakowanym jako taksówka. Po zatrzymaniu kierowcy taksówki okazało się, że świadczył on jedynie usługi przewozowe i to on przywiózł podejrzanego na parking. Nie wiedział jednak w jakim celu. Po przesłuchaniu mężczyzna wrócił do domu.

Kolejne godziny spędzone na pracy operacyjnej doprowadziły kryminalnych do 34-letniego mieszkańca warszawskich Włochów. Mężczyzna miał dokonać przestępstwa na zlecenie 58-letniego mieszkańca warszawskiego Ursusa. Policjanci zatrzymali wykonawcę zamówienia. W jego mieszkaniu znaleźli odzież, w której dopuścił się włamania i kradzieży samochodu oraz około 300 gramów amfetaminy.

W toku dalszych czynności kryminalni dowiedzieli się, że samochód mógł zostać już zdemontowany, a części znajdują się w garażu na terenie jednej z posesji w miejscowości Piastów koło Warszawy, należącej do 36-letniego mieszkańca Ursusa. Szybko okazało się, że ustalenia były trafne. Na miejscu funkcjonariusze zastali właściciela oraz jego dwóch pomocników. W trakcie przeszukania pomieszczeń garażowych oraz znajdujących się w pobliżu dwóch samochodów dostawczych ujawnione zostały cztery koła, silnik z usuniętymi numerami, kolumna kierownicy, pocięte elementy konstrukcji, plastikowe osłony oraz inne części skradzionego trzy dni wcześniej opla. Poszukując elementów wymienionego pojazdu, kryminalni ujawnili kilka worków marihuany o łącznej wadze 1300 gramów oraz 1100 gramów amfetaminy, a także akcesoria do jej produkcji.

W trakcie czynności do warsztatu przyjechał 58-letni zleceniodawca kradzieży pojazdu, który również został zatrzymany.

Cała piątka usłyszała prokuratorskie zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratury wobec 34-latka i 58-letniego mężczyzny sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów. Teraz czeka ich rozprawa sądowa, podczas której mogą zostać skazani nawet na 10 lat więzienia.

Wobec 36-letniego pasera, w którego garażu znaleziono znaczną ilość środków odurzających, sąd zastosował policyjny dozór poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Dwaj pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty pomocnictwa w zbyciu części, uzyskanych w drodze przestępstwa, za co grozi im kara do 5 lat więzienia.

