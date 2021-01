Oszukiwał "na policjanta", trafił do aresztu Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Stalowowolscy policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca Stalowej Woli, który podejrzany jest o popełnienie oszustw metodą „na policjanta”. W październiku ubiegłego roku mężczyzna odebrał od trzech mieszkanek Stalowej Woli, łącznie blisko 30 tysięcy złotych. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W październiku ubiegłego roku do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zgłosiły się trzy pokrzywdzone osoby, które zostały oszukane metodą „na policjanta”. Schemat działania we wszystkich trzech przypadkach był podobny. Do seniorek dzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji, w rozmowie informował o prowadzonej akcji mającej na celu zatrzymanie przestępców, następnie prosił o spakowanie pieniędzy i kosztowności, które mają w domu i wyrzucenie ich przez okno mieszkania. W ten sposób mieszkanki Stalowej Woli straciły łącznie blisko 30 tysięcy złotych.

Stalowowolscy mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego o udział w oszustwie. 18-latek został zatrzymany. Jak ustalono, odbierał on pakunki wyrzucane przez seniorki. Policjanci odzyskali utraconą biżuterię. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów oszustwa.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące 18-latek spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości pozostałych osób biorących udział w tych oszustwach. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Rzeszowie / kp)