Driftował na parkingu pełnym ludzi, a pasażerami były dzieci w wieku 2 i 4 lat Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 29-latka, który driftował na oblodzonym parkingu jednego z marketów w Nowej Soli. W samochodzie w trakcie manewrów znajdowało się trzech pasażerów - kobieta i dwoje małych dzieci w wieku 2 i 4 lat. Funkcjonariusze za rażące wykroczenie skierowali wobec kierowcy wniosek o ukaranie do sądu.

W poniedziałek (18 stycznia br.) podczas patrolowania ulicy Piłsudskiego w Nowej Soli funkcjonariusze podjęli interwencję wobec kierowcy volkswagena, który użytkował swój pojazd niezgodnie z przepisami. Celowo wprowadzał samochód w kontrolowany poślizg na oblodzonym parkingu jednego z marketów. W tym czasie znajdowało się tam wiele innych osób, które przyjechały zrobić zakupy. To jednak nie wszystko. Gdy policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, zobaczyli, że oprócz kierowcy w volkswagenie znajdowały się także inne osoby – kobieta i dwoje małych dzieci w wieku 2 i 4 lat. Nieodpowiedzialnym kierującym był 29-latek, którego funkcjonariusze uświadomili, że to nie jest odpowiednie miejsce do sprawdzania swoich umiejętności jazdy samochodem. W związku z tak nieodpowiedzialnym zachowaniem policjanci odstąpili od postępowania mandatowego. Za stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. Pojazd, którym kierował 29-latek, nie był sprawny, więc dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mu dowód rejestracyjny.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem ma bezwzględny obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Ustawa Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie wskazuje, że każdy uczestnik ruchu powinien zachować ostrożność lub w niektórych sytuacjach – szczególną ostrożność i unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, utrudnić ruch drogowy, zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

