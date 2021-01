Zimowe aktywności? Tak! Ale tylko w bezpiecznym wydaniu

No właśnie… jak to jest z tym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa? Okazuje się, że powtarzane przez policjantów jak mantra apele o zdrowy rozsądek nie do wszystkich osób (w tym dorosłych) trafią z taką siłą, jak powinny. Płynące z całej Polski, bardzo smutne przykłady braku odpowiedzialności, złej oceny sytuacji, przecenienia wydolności i możliwości własnego organizmu nie mają szczęśliwych zakończeń. Zimowe aktywności? Tak! Ale tylko pod warunkiem, że będą one w bezpiecznym wydaniu.