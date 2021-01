Droga babciu! Drogi dziadku! Dbajcie o swoje bezpieczeństwo! Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzień babci i dziadka to najlepszy czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo starszego pokolenia. Wspólnie świętowanie to dobry moment, by porozmawiać z naszymi seniorami o ich codziennym bezpieczeństwie. Pomimo licznych ostrzeżeń, apeli i publikacji w mediach na ten temat, nadal dochodzi do zdarzeń, podczas których oszuści, działając pod tzw. legendą wnuczka, okradają starsze osoby. Bardzo ważne jest również bezpieczeństwo seniorów jako uczestników drogowych. Poniżej prezentujemy statystki dotyczące zagrożeń dla osób po 60 roku życia.

W ostatnich latach najbardziej popularne przestępstwa dotyczące seniorów to oszustwa metodami "na wnuczka" lub "na policjanta". Sprawcy, wykorzystując zaufanie oraz chęć niesienia pomocy, kradną dorobek życia osób starszych.

Analiza sposobu działania sprawców wykazała, że oszuści działają w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18.00. Dzwonią na stacjonarne i komórkowe numery telefonów. Z reguły podają się za kogoś z rodziny, funkcjonariusza CBŚP lub policjanta. Pokrzywdzony przekonany, że rozmawia z godną zaufania osobą, idzie do banku, podejmuje pieniądze z konta lub zaciąga kredyt. Następnie oddaje pieniądze oszustom.

Przekazanie następuje najczęściej albo poprzez tzw. odbieraka, czyli osobę, która osobiście przychodzi do osób pokrzywdzonych po pieniądze albo poprzez zrobienie przekazu pieniężnego na podane przez oszustów dane osobowe za pośrednictwem przelewu na wskazane przez nich konto lub przekaz pieniężny.

Policjanci apelują za każdym razem o ostrożność i brak zaufania w sytuacji, gdy ktoś chce od nas pieniądze. Niestety, mimo licznych kampanii informacyjnych seniorzy nadal dają się oszukać. W ubiegłym roku w zachodniopomorskim doszło do ponad 90 takich oszustw, a straty to blisko 3 600 000 zł. Oprócz tego odnotowano 270 usiłowań tego typu przestępstw.

Sprawców nie jest łatwo zatrzymać, ponieważ najczęściej zgłoszenie o oszustwie następuje po kilku godzinach od jego zaistnienia. Pokrzywdzeni ze względu na podeszły wiek i stres często nie pamiętają szczegółów i okoliczności zdarzenia, nie potrafią opisać osób, którym przekazywały pieniądze.

Kolejną ważną kwestą jest bezpieczeństwo starszych osób w ruchu drogowym. Seniorzy to zarówno kierowcy jak i piesi. Ta grupa wiekowa jest szczególnie narażona zwłaszcza na potrącenia przez pojazdy.

W statystykach za miniony rok seniorzy to ewidentnie najliczniejsza grupa ofiar. Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia jest jednym z działań profilaktycznych zachodniopomorskich policjantów.

Z naszych statystyk wynika, że senior za kierownicą radzi sobie bardzo dobrze. Osoby w wieku 60 + na tle pozostałych grup wiekowych plasują się na trzecim miejscu jeżeli chodzi o ofiaro chłonność wypadków drogowych. W 2020 roku na 921 wypadków drogowych, w których liczba ofiar wyniosła 1103 – to 398 dotyczy osób z grupy 60 + (152 kobiet i 246 mężczyzn). W tej grupie wiekowej jest jednak największa liczba ofiar śmiertelnych, bo 33 (na 101 ofiar śmiertelnych ogółem).

Statystyki zachodniopomorskiego pokazują, że seniorzy plasują się również dopiero na trzecim miejscu jeżeli chodzi o powodowanie wypadków z winy kierowcy. W 2020 r. na 788 tych wypadków sprawcami było 164 seniorów. Z perspektywy wypadków powodowanych przez pieszych seniorzy są na drugim miejscu w statystyce za miniony rok.

Prawo nie ogranicza seniorom korzystania z dróg, prowadzenia pojazdów czy jeżdżenia rowerem. Seniorzy powinni jednak zdawać sobie sprawę, że ich percepcja czasami już nie nadąża za dynamiką współczesnego ruchu drogowego. W związku z tym powinni zachować podwyższone środki ostrożności, a w szczególności stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście powinni też przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

(KWP w Szczecinie/js)