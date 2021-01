Bydgoszczanin oszukany na 130 tysięcy złotych

Sprawcy, podszywając się pod policjantów, okradli wczoraj bydgoszczanina ze 130 tysięcy złotych. 71-latek stracił oszczędności życia, po tym jak odebrał telefon z informacją, że oszuści zaciągnęli na jego nazwisko kredyt w banku, a on, żeby uratować oszczędności, które posiada, musi je przekazać policji. Mężczyzna spakował pieniądze do reklamówki i wyrzucił przez okno. Pamiętajmy, że POLICJANCI nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy. Bądźmy czujni i nie przekazujmy żadnych pieniędzy nieznanym osobom. To oszuści!