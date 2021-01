Pożałują głupoty! Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Może zabraknąć słów, aby dostatecznie opisać głupotę sześciu młodych mieszkańców gminy Łączna. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zniszczyli choinkę i kamerę przed urzędem gminy, włamali się do zaparkowanego autobusu i ukradli automat biletowy. Ponadto uszkodzili barierkę oraz instalację elektryczną oświetlającą perony na stacji kolejowej. Łączne straty wynikłe z ich działania wyniosły blisko 10 000 złotych.

Tuż przed świętami skarżyscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zniszczeniu choinki przed Urzędem Gminy w Łącznej. Zniszczona została także kamera monitoringu. Straty jakie poniosła gmina zostały oszacowane na 5000 złotych. Tego samego dnia stróże prawa odnotowali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do miejskiego autobusu w Łącznej. Sprawcy ukradli automat do biletów oraz ukradli gaśnicę. Straty na szkodę Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach wyniosły 3200 złotych. Szybko okazało się, że to nie koniec zdarzeń na terenie Łącznej, do których doszło tej samej nocy. Pracownicy kolei zawiadomili, że nieznani sprawcy uszkodzili barierkę na peronie oraz puszki instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie peronów stacji kolejowej. Tu starty wyceniono na 600 złotych.

Sprawami zajęli się suchedniowscy funkcjonariusze, którzy podejrzewali, że opisane przestępstwa mogą być „dziełem” tych samych sprawców. Nie mylili się. Ich skrupulatna praca przyniosła efekty w poniedziałek. Policjanci zatrzymali 22-latka i jego o dwa lata młodszego kolegę. Obaj usłyszeli zarzuty. Policjanci znają również personalia kolejnych czterech młodzieńców biorących udział w zderzeniach. Wkrótce wszyscy zostaną rozliczeni.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Sprawcy będą musieli się liczyć także z obowiązkiem naprawienia szkód jakie wyrządzili swym bezmyślnym zachowaniem.

Opr. JG

Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

