Wyprawa na ryby zakończyła się tragicznie. Dwóch mężczyzn utonęło – załamał się pod nimi lód Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego wypadku doszło na jeziorze Kisajno w powiecie giżyckim. Dwóch 70-letnich mężczyzn utonęło. Podczas wędkowania załamał się pod nimi lód. Apelujemy o rozsądek i powstrzymanie się od wchodzenia na lód. Jeden nierozważny krok może doprowadzić do tragedii, co niestety znalazło potwierdzenie w tym przypadku.

Do tragedii doszło we wtorek (19.01.2021 r.) w miejscowości Pierkunowo koło Giżycka na jeziorze Kisajno, gdzie znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Kilka minut po godzinie 15:00 pracownik ochrony powiadomił dyżurnego policji o tym, że zaparkowane jest osobowe auto, a na lodzie pozostawiony jest sprzęt wędkarski i jak by z wody wystawały części ciała. W pobliżu nikogo nie było. Na miejsce pojechali policjanci, po próbach wejścia na zamarznięty akwen, funkcjonariusze wycofali się, ponieważ tafla lodu wciąż się załamywała. Wszystko wskazywało na to, że faktycznie w wodzie jest człowiek. Kiedy przyjechali strażacy, za pomocą sprzętu specjalistycznego zbliżyli się do zapadliny w lodzie. Potwierdzili tragiczne zgłoszenie, pod lodem było dwóch mężczyzn, którzy zostali wydobyci na brzeg. Tego samego dnia policjanci ustalili tożsamość mężczyzn, byli to 70-latkowie z Giżycka. Wstępne ustalenia wskazują na to, że obaj wybrali się na ryby. Chcieli skorzystać z uroków zimy. Trudno mówić jak dokładnie doszło do tragedii, jedno jest pewne - załamał się pod nimi lód.

Ponownie apelujemy o rozsądek i niewchodzenie na zamarznięte akweny. Wejście na zamarznięty zbiornik wodny zawsze było i jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku.

(KWP w Olsztynie / kp)