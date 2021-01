Dzielnicowi z Oświęcimia uratowali dwóch mężczyzn. Temperatura ciała 50-latka wynosiła jedynie 27˚c Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z oświęcimskiej komendy Policji odnaleźli dwóch mężczyzn będących w stanie wychłodzenia organizmu. Obaj przebywali w nieogrzewanym mieszkaniu

W miniony poniedziałek (18 stycznia br.) dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego w ramach akcji „Zima” kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Tuż przed godziną 16.00, w rozmowie z mieszkańcami jednej z kamienic oświęcimskiej Starówki ustalili, że w nieogrzewanym mieszkaniu na parterze może przebywać mężczyzna. Policjanci natychmiast skierowali się do wskazanego mieszkania. Kiedy zapukali do drzwi i nikt się nie odezwał, podeszli do okna, przez które zauważyli leżącego na łóżku mężczyznę. Funkcjonariusze zaczęli pukać w szybę okienną. Mężczyzna dawał oznaki życia, lecz nie był w stanie podnieść się, aby otworzyć drzwi. W związku z powyższym na miejsce wezwano strażaków, którzy wyważyli drzwi.

Po wejściu do mieszkania okazało się, że oprócz 38-latka leżącego na łóżku w mieszkaniu znajdował się jego 50-letni znajomy. Obaj mężczyźni byli w stanie wychłodzenia organizmu. Zostali przekazani pod opiekę ratowników medycznych, którzy podczas udzielania pomocy medycznej sprawdzili temperaturę ciała. U młodszego z mężczyzn termometr wskazał 34˚C, natomiast u starszego jedynie 27˚C. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala na leczenie.

Policjanci apelują: Reaguj, kiedy zagrożone jest ludzkie życie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwrócenie uwagi czy w ich otoczeniu osoba starsza, samotna lub niepełnosprawna potrzebuje pomocy. Apelujemy również o zwracanie uwagi na osoby nietrzeźwe śpiące na ławkach czy przystankach.

Wystarczy telefon pod numer alarmowy 112, aby uratować ludzkie życie.

(KWP w Krakowie / kp)