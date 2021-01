Oszukiwał metodą „na Blika-a”, usłyszał 28 zarzutów Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej współpracując z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Straży Granicznej we Władysławowie zatrzymali 31-latka podejrzanego o oszustwa metodą na BLIK-a. Obcokrajowiec usłyszał 28 zarzutów. Niewykluczone, że usłyszy kolejne, ponieważ z ustaleń mundurowych wnika, że działań na terenie całego kraju. Dziś możliwe, że mężczyzna zostanie aresztowany przez sąd na najbliższe trzy miesiące. Za oszustwo grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wejherowa dzięki współpracy z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Straży Granicznej we Władysławowie ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę oszustw metodą na tzw. Blik-a. Mundurowi 18 stycznia 2021 roku na terenie Sopotu zatrzymali 31-latka. Sprawca był zaskoczony widokiem mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wypłacał pieniądze na terenie powiatu wejherowskiego metodą na Blik-a. Z ustaleń tych wynika, że osoby pokrzywdzone otrzymywały komunikatorem internetowym link do strony internetowej banku wraz z informacją o wygraniu nagrody. Nie był to jednak prawdziwy bank, tylko strona internetowa, która łudząco go przypominała. Następnie niektóre osoby, które otrzymały ten link, logowały się za jego pomocą i dzięki temu sprawca otrzymywał całkowity dostęp do konta bankowego, gdzie mógł korzystać z blika. W ten sposób 31-latek ukradł prawie 130 tys. zł. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i Kartuzach. Podczas zatrzymania obcokrajowiec miał przy sobie fałszywe dokumenty i przedstawiał się, że jest obywatelem jeszcze innego kraju.

Oszust wczoraj usłyszał 28 zarzutów dotyczących przestępstwa oszustwa. Policjanci przypuszczają, że to nie ostatnie zarzuty, które usłyszy mężczyzna. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe, na którym sąd zdecyduje, czy sprawca zostanie aresztowany przez sąd na najbliższe trzy miesiące. Za oszustwo grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, uważaj na oszustwa na BLIK-a!

Sprawcy włamują się na portale społecznościowe i piszą przez internetowy komunikator, że potrzebują szybkiej pomocy finansowej i proszą o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK). Przekonują ofiary do przekazania im pieniędzy, zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją. Ofiara musi podać specjalny kod, a następnie potwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób daje przestępcy pieniądze. Wiele osób pokrzywdzonych było przekonanych, że korespondowali ze swoimi znajomymi.

W innych przypadkach oszuści podszywają się pod przedstawicieli banków i wysyłają poprzez komunikatory internetowe link do logowania.

Przypominamy, że takiego rodzaju wyłudzenia można uniknąć, wystarczy, że będziemy stosowali kilka ważnych zasad:

należy stosować dwuskładniowe uwierzytelnianie swoich kont społecznościowych, wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto- zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS; zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory- najlepiej zadzwonić do takiej osoby;

zawsze trzeba sprawdzać dane transakcji przed jej potwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie);

trzeba chronić swój telefon oraz szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku;

nie logujmy się na przesyłane do nas linki do różnych stron internetowych.

(KWP w Gdańsku / kp)