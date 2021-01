Policjanci z komisariatu VII dbają o bezpieczeństwo babć i dziadków Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Swoje święto 21 stycznia obchodzą babcie, a 22 stycznia dziadkowie. W trosce o ich bezpieczeństwo policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie przekazali kartki edukacyjne, które swoim najbliższym wręczą wnuczkowie z 22 nowohuckich przedszkoli.

Mimo licznych apeli, nadal dochodzi do zdarzeń, podczas których przestępcy podając się za wnuczka lub policjanta, dokonują oszustw na szkodę osób starszych. Seniorzy często tracą w ten sposób oszczędności całego życia.

Aby temu przeciwdziałać policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie wykorzystali ideę projektu pod nazwą „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia dziadek się stosuje”, który powstał przy realizacji przedsięwzięcia pt. „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” zainicjowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i odwiedzili wszystkie przedszkola i odziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych na terenie podległym komisariatowi.



Do rąk dyrektorów z 22 nowohuckich placówek trafiło 2791 kartek edukacyjnych zaprojektowanych przez małopolskich policjantów.

Przedszkolaki w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka przekażą specjalnie przygotowane karty w formie laurki z treścią krótkiego wierszyka, który ma ostrzegać seniorów przed oszustami.

Ideą akcji jest dotarcie do osób starszych przez najmłodszych członków rodziny, dlatego na każdej karcie znajduje się miejsce na rysunek od ukochanego wnuczka. Ulotka w takiej formie ma sprawić, że przestroga na dłużej zostanie z seniorem i bardziej zapadnie w jego pamięć.

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia i telefonów wyłącznie od prawdziwych wnuczek i wnuczków.

Treść wiersza na karcie edukacyjnej:

"Droga Babciu, Dziadku Drogi

ślę życzenia i przestrogi.

Szczęścia, zdrowia i rozsądku,

dla Was wszystkich bez wyjątku.

Bo oszuści jak ta zmora

upatrzyli dziś seniora.

Policjantem, urzędnikiem,

takim chcą Was nabrać trikiem.

Nie daj nabrać się na wnuczka

to kolejna jest ich sztuczka.

Urządzenia też chcą sprzedać

róbcie wszystko by się nie dać!

By nie zostać oszukanym,

przez swą ufność pokaranym,

Twój Wnuczek".