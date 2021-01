Akcja krwiodawstwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Ponad 10 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 24 policjantów, pracowników oraz słuchaczy Uczelni, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 20 stycznia br. odbyła się pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa w 2021 r.

W autobusie, w którym działał punkt poboru krwi, zjawili się policjanci, pracownicy cywilni oraz słuchacze WSPol. Darem życia podzieliły się 24 osoby. Łącznie zebrano ponad 10 litrów krwi.

Tego dnia funkcjonariusze oddali także próbki krwi do badań celem kwalifikacji do oddania osocza, wykorzystywanego przy leczeniu chorych, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. To gest potrzeby serca, ale i przejaw troski o zdrowie oraz życie chorych na Covid-19. Jak twierdzą specjaliści, jeden dawca jednorazowo może być źródłem leku dla kilku pacjentów.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

(WSPol w Szczytnie)