Dzięki informacji CBŚP i KAS, hiszpańskie służby zlikwidowały fabrykę papierosów, krajalnię i magazyny tytoniu

12 osób zatrzymanych, przejęte specjalistyczne maszyny służące do produkcji papierosów, krojenia tytoniu oraz pakowania wyrobów tytoniowych, ponad 14 ton tytoniu oraz gotowe nielegalne papierosy, to efekt działań hiszpańskich służb, dzięki informacji przekazanej przez CBŚP i KAS. Wszystko wskazuje na to, że fabryka została zlikwidowana zanim zdążyła rozpocząć masową produkcję nielegalnych wyrobów tytoniowych. Szacunkowa wartość przejętych towarów to około 1,5 mln euro. Akcja jest efektem współpracy w ramach Europolu i programu EMPACT.