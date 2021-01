Przedszkolaki wystąpiły w filmiku – specjalnie dla babć i dziadków Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla gliwickich policjantów Dzień Babci i Dziadka to szczególny czas, w którym docierają z profilaktyką do Seniorów. W poprzednich latach w tego typu działania angażowano nauczycieli oraz dzieci – wystawiano np. przedstawienia, w których poruszano temat bezpieczeństwa. Niestety, w tym roku, z powodu pandemii, jest to niemożliwe. Profilaktycy wpadli więc na pomysł stworzenia sympatycznego filmiku, w którym o aktualnych zagrożeniach przypominają maluchy.

W minionym roku, mimo pandemii, policjanci również działali, choć nieco inaczej – przekazywali informacje bezpośrednio do klubów seniora, wysyłali wiadomości MMS, a gdy oszuści atakowali mieszkańców, na osiedla wysyłano radiowozy, z których docierały komunikaty głosowe. Tym razem kreatywni profilaktycy z gliwickiego Wydziału Prewencji, wspólnie z nauczycielami nagrali krótki spot, który mamy nadzieję, trafi do Seniorów. Wystąpiły w nim dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 41 w Gliwicach. Prezentujemy go poniżej.

(KWP w Katowicach/js)