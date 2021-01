Złodzieje akumulatorów zatrzymani Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z białostockiej komendy ustalili i zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o kradzieże akumulatorów. Do zdarzeń doszło w okresie od października do listopada na terenie powiatu białostockiego. Wartość strat to blisko 30 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych usłyszał w sumie 22 zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i zarzuty usiłowania tych przestępstw.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, najpierw ustalili tożsamość, a następnie zatrzymali 4 podejrzanych o liczne kradzieże akumulatorów. Do zdarzeń dochodziło w okresie od października do grudnia ubiegłego roku. Szajka złodziei trudniła się nielegalnym procederem na terenie Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Z kilkunastu zaparkowanych pojazdów zniknęły akumulatory. Łączna wartość strat oszacowana przez pokrzywdzonych wyniosła blisko 30 tysięcy złotych. Dzięki wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego mundurowi ustalili tożsamość podejrzanych. Do dwóch pierwszych zatrzymań doszło w poniedziałek. W trakcie przeszukania domu, u jednego z mężczyzn, mundurowi znaleźli 11 gramów suszu. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Już następnego dnia, w ręce kryminalnych wpadło dwóch kolejnych podejrzanych. Wszyscy zostali zatrzymani w swoich miejscach zamieszkania. Okazali się nimi mieszkańcy powiatu białostockiego. Trzech 18-latków i jeden 30-latek. Wszyscy usłyszeli już liczne zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i usiłowania tych przestępstw. Jeden z 18-latków dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Decyzją sądu 3 mężczyzn trafiło na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP w Białymstoku / kp)

