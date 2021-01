Akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi, który wyłudzał dotacje Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sądu w Szczytnie wpłynął z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi z Rozóg. Mężczyzna w latach 2012-2018 dopuścił się licznych oszustw i wyłudzeń, na kwotę blisko 400 tysięcy złotych, na szkodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jako pracodawca zatrudniający osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności przed uzyskaniem dotacji, zobowiązał się dokonywać terminowych wypłat wynagrodzeń i opłacać składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników. Okazało się jednak, że składek tych nie uiszczał, tym samym wzbogacał swój majątek. 42-latek usłyszał łącznie 23 zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego zabezpieczenie i poręcznie majątkowe w kwocie blisko 400 tys. złotych. Teraz oskarżonemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie skierował do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mieszkańcowi Rozóg. Mężczyzna, prowadząc własną działalność gospodarczą, zatrudnił w swojej firmie osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności. Następnie złożył fałszywe wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie mu dofinansowania za zatrudnionych przez siebie niepełnosprawnych pracowników. 42-latek zobowiązał się, że po uzyskaniu dotacji poniesie koszty terminowej płacy oraz uiści składki ubezpieczeniowe za zatrudnione przez siebie osoby. Okazało się jednak, że obowiązku tego nie dopełnił. Mężczyzna nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne swoich pracowników, w wyniku czego wprowadził w błąd organ uprawniony do udzielania wsparcia finansowego pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością i w okresie od października 2012- do listopada 2017 doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie blisko 400 tys. złotych. Również w okresie, od grudnia 2017 do maja 2018 roku, działając w ten sam sposób, usiłował z tego samego funduszu wyłudzić kolejne dofinansowanie w kwocie blisko 42 tys. złotych. W tym jednak przypadku zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na to, iż jego wniosek został odrzucony.

Śledczy po zgromadzeniu materiału dowodowego postawili 42-letniemu mieszkańcowi Rozóg łącznie 23 zarzuty. Mężczyzna odpowie za liczne wyłudzenia i oszustwa. W jego przypadku odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwa zostanie zaostrzona z uwagi na rozporządzenie mieniem znacznej wartość. 42-latkowi może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wobec oskarżonego, na poczet przyszłej kary, zastosowała zabezpieczanie i poręcznie majątkowe w łącznej kwocie blisko 400 tys. złotych.

(KWP w Olsztynie/js)