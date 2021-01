Nie dali się oszukać metodą na policjanta Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie śpią. Uważajmy na osoby podające się za funkcjonariuszy Policji. Do dwóch prób oszustwa na policjanta doszło wczoraj w Lubartowie. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

Do dwóch prób oszustwa doszło wczoraj po południu, 20.01.2021 r., w Lubartowie. Do 81-letniej mieszkanki powiatu lubartowskiego na numer telefonu stacjonarnego zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. Zapytał, czy posiada ona jakieś środki finansowe w domu. 81-latka oświadczyła, że ma 22 tysiące złotych. Oszust opowiedział kobiecie historię o fałszywych listonoszach, którzy roznosili fałszywe pieniądze oraz to, że przyjedzie do niej policjant "po cywilu" i sprawdzi autentyczność banknotów, które kobieta posiada. Jak powiedział, tak też zrobił. W niedługim czasie pojawił się w domu 81-latki. Mężczyzna poprosił ją o pokazanie wszystkich banknotów, gdyż musi sprawdzić ich autentyczność. Na szczęście podczas rozmowy 81-latka zaczęła mieć wątpliwości co do tożsamości funkcjonariusza i zaczęła krzyczeć. Oszust zaskoczony przebiegiem sytuacji uciekł. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kobieta nie została okradziona.

W podobnym czasie do 82-letniego mieszkańca Lubartowa zadzwonił mężczyzna podający się również za funkcjonariusza Policji. Oświadczył, że koniecznie jest sprawdzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym mężczyzny pod kątem ich autentyczności. Nakłonił 82-latka do wypłaty pieniędzy w kwocie 30 tysięcy złotych. Po wypłacie mężczyzna miał otrzymać dalsze instrukcje. Na szczęście interwencja pracownika banku, który poinformował o możliwej próbie oszustwa, uniemożliwiła jego dokonanie. Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie prowadzi postępowanie w tych dwóch sprawach.

Apelujemy jeszcze raz: pamiętajmy, że funkcjonariusz Policji ani żadnego innego urzędu publicznego nigdy nie prosi nas o pieniądze, ani o udział w "tajnej akcji". Nikomu nie podajemy stanu naszego konta bankowego, danych do konta, haseł oraz loginów. Jeżeli dzwoni do nas ktoś podający się za członka rodziny bądź znajomego z prośbą o pożyczkę, nie podejmujmy żadnych pochopnych decyzji. Bądźmy czujni i ostrożni. Skontaktujmy się z rodziną w celu potwierdzenia prośby. Wszystkie próby oszustwa zgłaszajmy na Policję.

(KWP w Lublinie/js)