Bezpieczny Dzień Babci i Dziadka Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z obchodzonym w dniach 21-22 stycznia Dniem Babci i Dziadka policjanci KWP zs. w Radomiu, przypominają, by szczególnie zadbać o bezpieczeństwo osób starszych.

Z danych policyjnych wynika, iż na terenie garnizonu mazowieckiego w 2020 r. dokonano 321 oszustw na pokrzywdzonych powyżej 65 roku życia a suma strat materialnych wyniosła blisko 7 milionów złotych. Natomiast wyodrębniając kategorię oszustw tzw. na wnuczka/policjanta, gdzie sprawcy w rozmowie telefonicznej lub osobistym kontakcie instruują ofiary co do wypłaty środków finansowych z banku i przekazania posiadanych oszczędności we wskazanym miejscu odnotowano w 2020 roku 81 takich zdarzeń i nastąpił wzrost o 27 w stosunku do roku 2019.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przygotowali we współpracy z przychodniami Medicon oraz Polikliniką CSKMSWiA w Radomiu akcję informacyjną, której celem było ostrzeganie osób starszych przed oszustwami finansowymi. W czasie działania wręczano seniorom notesy z treściami profilaktycznymi, ulotki oraz elementy odblaskowe. W powyższych placówkach rozpropagowano także plakaty promujące akcję.

Policjanci zachęcają, by do życzeń i upominków dołączyć najbliższym kilka informacji na temat ich bezpieczeństwa oraz aby upewnić się, że wiedzą, jak postąpić w przypadku, gdy staną się celem telefonicznego wymuszenia środków finansowych „opakowanych” w jakąś historię.

Przypominamy!

W przypadku, gdy dzwoni ktoś obcy - zachowaj czujność i ograniczone zaufanie. Gdy rozmówca podaje się za wnuczkę/wnuczka/krewnego/lekarza/ czy policjanta i mówi o pilnej potrzebie finansowej z określonego w rozmowie powodu, a następnie nalega na przekazanie tych pieniędzy w określonym miejscu nieznanemu odbiory - uważaj, nigdy nic nie przekazuj, tylko poinformuj Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112. Zawsze zweryfikuj, czy przedstawiona w rozmowie historia jest prawdziwa poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z członkami rodziny, z kimś zaufanym.

Jeśli masz podejrzenie, że ktoś próbuje Cię oszukać – złóż zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji. Twoja postawa może uchronić innych przed staniem się ofiarą oszustw.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy czy wartościowych przedmiotów osobom, których nie znasz, a tylko telefonicznie podają się za policjanta/lekarza/urzędnika/wnuczka, który nagle potrzebuje dużą sumę pieniędzy na ważny cel.

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia, radości i spokoju od trosk na każdy dzień!

