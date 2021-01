Eko-radiowozy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy nowe, nieoznakowane, elektryczne radiowozy zasiliły flotę aut Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Bezemisyjne pojazdy będą służyć funkcjonariuszom Oddziału Prewencji oraz w Wydziałach do Walki z Korupcją oraz Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie. Zakup wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przekazując środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

- Dzięki nowym pojazdom Zachodniopomorska Policja będzie realizować swoje zadania jeszcze skuteczniej i z nastawieniem na troskę o środowisko. Samochody są nie tylko bardzo nowoczesne, ale także – ekologiczne. Nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, w tym groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych, co sprawi, że mieszkańcy będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Koszt zakupu 3 radiowozów elektrycznych to 404 916 złotych, z czego 200000 zł to wsparcie WFOŚiGW w Szczecinie. Efektem ekologicznym będzie redukcja emisji CO 2 o 1,858 tony rocznie.

- Cieszę się, że Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przed kilkoma laty jako pierwsza jednostka Policji w Polsce stała się swoistym pionierem we wprowadzeniu do swojej floty pojazdów aut elektrycznych. Nasze doświadczenia pokazały innym, że to kierunek w który warto inwestować. Dzisiaj udowodniamy to przekazując policjantom kolejne tego typu radiowozy – powiedział szef Zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Tomasz Trawiński.

Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie aktualnie dysponuje 9. dofinansowanymi przez Fundusz samochodami elektrycznymi, z czego 5 to pojazdy nieoznakowane, a 4 – oznakowane, pierwsze w Polsce w pełni elektryczne radiowozy, w tym jeden dostosowany do przewozu psów służbowych. Samochody są wykorzystywane w Szczecinie, Świnoujściu oraz Szczecinku.

Elektromobilność – ze wsparciem Funduszu

Dotychczas WFOŚiGW w Szczecinie wsparł finansowo zakup niemal 60 samochodów elektrycznych – między innymi dla Wojewody Zachodniopomorskiego, jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu czy Uzdrowiska Świnoujście.

O dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, ale także: hybrydowych, napędzanych gazem ziemnym lub wodorem mogą się również ubiegać mieszkańcy regionu, składając wniosek w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych. Przy terminowej spłacie rat można starać się o umorzenie do 20% wartości pożyczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce Oferta dla osób fizycznych.

WFOŚiGW w Szczecinie / Zespól Prasowy KWP w Szczecinie