Staranował i zepchnął do rowu samochód a od kierowcy zażądał pieniędzy Data publikacji 21.01.2021 Zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz uszkodzenia mienia usłyszał zatrzymany przez kłodzkich policjantów 21-latek. Mężczyzna wpadł w ręce stróżów prawa po tym, jak staranował i zepchnął do rowu samochód, którym podróżował inny kierujący. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do oficera dyżurnego z kłodzkiej komendy wpłynęła informacja o niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło na jednej z dróg powiatu. Zgłaszający twierdził, że samochód, którym podróżował wraz ze znajomym, został zepchnięty z drogi przez kierowcę innego auta osobowego. Kiedy poszkodowany dzwonił na numer alarmowy, aby poinformować służby o zaistniałej sytuacji, sprawca zdarzenia przy użyciu ostrego narzędzia groził mu, że porozbija w jego pojeździe szyby, jeśli nie dostanie 1000 zł. Niezwłocznie na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali agresywnego 21-latka.

Na szczęście w wyniku tego zderzenia drogowego nikt z uczestników nie doznał obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że sprawca był nietrzeźwy - miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Młody mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy doprowadzili 21-latka do prokuratury. Usłyszał on już zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz uszkodzenia mienia. Teraz podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)