Podziękowania dla toruńskich służb Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu wpłynęły podziękowania dla policjantów i strażaków. Właścicielka psa, pod którym załamał się lód, dziękuje za zaangażowanie w ratowanie czworonoga. Sprawne działania służb przyczyniły się do uratowania owczarka.

„Szanowny Panie Komendancie, pragnę złożyć na ręce Pana serdeczne podziękowania za pomoc w ratowaniu mojego psa uwięzionego w wodzie wiślanej pomiędzy krami (…)”

Tak zaczyna się list, który w tym tygodniu wpłynął do toruńskiej komendy. Działania strażaków i policjantów z Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych KMP w Toruniu związane były z załamaniem się lodu pod psem. Do zdarzenia doszło 18 stycznia tego roku około 13:00 około 200 metrów poniżej wejścia do portu zimowego (na wysokości Martwej Wisły). Owczarek wpadł do wody po tym, jak załamała się pod nim pokrywa lodowa. Na miejscu nikt nie był w stanie pomóc zwierzęciu, więc właścicielka zaalarmowała służby. Do akcji wkroczyli wspólnie policjanci i strażacy. Strażak, ubrany w specjalistyczny skafander, wszedł w nurt i wyciągnął psa na brzeg. Wyziębionego czworonoga wraz z właścicielką policjanci zabrali do auta i odwieźli do domu.

Właścicielka owczarka pisze dalej: „Panowie nie tylko udzielili pomocy, ale także otoczyli nas troskliwą opieką. Jestem za to głęboko wdzięczna. Panu Komendantowi gratuluję tak wspaniałych pracowników”

Wprawdzie pomaganie to nasza misja i część przysięgi, którą składamy, wstępując do Policji czy Państwowej Straży Pożarnej, ale nasze zawodowe zaangażowanie nie zawsze znajduje oddźwięk w tak pięknych słowach, jakie skierowała do toruńskich służb właścicielka czworonoga.

(KWP w Bydgoszczy/js)