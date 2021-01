Kryminalni zabezpieczyli blisko 2,5 kilograma narkotyków Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego zorganizowali akcję, w wyniku której na czarny rynek nie trafi znaczna ilość środków odurzających. W ramach działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę oraz kokainę. Policjanci zatrzymali również 39-letniego mężczyznę, do którego należały zabezpieczone narkotyki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj po południu (20.01.2021 r.) kryminalni ze Starogardu Gdańskiego podczas akcji ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości narkotykowej zabezpieczyli prawie 2,5 kilograma różnego rodzaju środków odurzających. Narkotyki zostały odnalezione w jednym z budynków na terenie Starogardu Gdańskiego.

Interweniujący w tej sprawie policjanci w czasie przeszukania mieszkania znaleźli na podłodze w sypialni oraz w domowej siłowni worki, w których znajdował się susz roślinny oraz biały i żółty proszek. W wyniku pracy operacyjnej i dokładnie zaplanowanych działań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 1,7 kg marihuany, blisko 615 gramów amfetaminy oraz 5,5 grama kokainy. W tym samym mieszkaniu śledczy znaleźli również znaczną ilość pieniędzy. Obecnie śledczy ustalają źródło, z jakiego pochodziły zabezpieczone narkotyki i gotówka.

Kryminalni zatrzymali także 39-latka podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi. Teraz mieszkaniec powiatu starogardzkiego usłyszy zarzuty, a policjanci wystąpią do sądu za pośrednictwem prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami lub dopalaczami, aby pamiętały, że są to środki odurzające i każde ich zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas do użycia tego typu środków. Nigdy nie wiemy, jak nasz organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić Policję.

(KWP w Gdańsku / kp)