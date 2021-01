Podejrzany o zabójstwo zatrzymany Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku pracy operacyjnej kryminalnych z Kamiennej Góry oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak też techników z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w poniedziałek policjanci zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło 11 grudnia 2020 roku w jednym z mieszkań w Kamiennej Górze. Wczoraj (20 stycznia br.) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na okres trzech miesięcy.

W poniedziałek 18 stycznia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali na terenie Wałbrzycha 81-letniego mężczyznę, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa 68-latka. Do zdarzenia doszło 11 grudnia 2020 roku w jednym z mieszkań na terenie Kamiennej Góry.

Na podstawie zebranego w tej sprawie obszernego materiału dowodowego, w tym głównie zabezpieczonych na miejscu zdarzenia różnego rodzaju śladów, 19 stycznia br. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze 81-latek usłyszał zarzut zabójstwa, a wczoraj (20 stycznia br.) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratury zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledczy ustalili również, że ten sam mężczyzna w przeszłości, a konkretnie w roku 1988, dokonał podwójnego zabójstwa. Pozbawił wówczas życia kobietę i mężczyznę. Trafił wtedy do więzienia na 25 lat. Teraz, za popełnienie zbrodni, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W sprawie tej niewątpliwie kluczowe znaczenie miała wielogodzinna praca kamiennogórskich policjantów oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu w tym techników z laboratorium kryminalistycznego KWP we Wrocławiu. Oględziny miejsca zdarzenia nawet niewielkiego pomieszczenia trwają od kilku do kilkunastu godzin. Są czynnością niepowtarzalną – a ślady, których nie uda się ujawnić i zabezpieczyć w ich trakcie, z dużym prawdopodobieństwem przepadną. Dlatego właśnie od skrupulatności pracy techników kryminalistycznych pracujących na miejscu zdarzenia zależy, czy sprawca przestępstwa stanie przed sądem, ale także to, czy nie trafi tam osoba niewinna.

(KWP we Wrocławiu / kp)