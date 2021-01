Dzielnicowi z Święciechowy uratowali życie mężczyzny Data publikacji 22.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie sposób opisać emocji towarzyszących dzielnicowym z Święciechowy, podczas ostatniej służby. Policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i uratowali życie mężczyzny.

Policjanci sierżant sztabowy Michał Zblewski i sierżant sztabowy Mariusz Wróblewski 21 stycznia br. około godz. 12.30 przejeżdżali radiowozem na jednej z ulic Święciechowy. W pewnym momencie zauważyli przeraźliwie krzyczącą, biegnącą chodnikiem kobietę. Okazało się, że jej niepełnosprawny brat poruszający się na wózku inwalidzkim zakrztusił się podczas jedzenia obiadu. Dzielnicowi natychmiast wbiegli do mieszkania i zauważyli nieprzytomnego 68-latka, siedzącego na wózku przy stole. Mężczyzna był siny.

Policjanci natychmiast skontaktowali się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które na miejsce skierowało załogę pogotowia ratunkowego. Dzielnicowi, pozostając w kontakcie z ratownikiem przystąpili do działania, oczyścili jamę ustną mężczyzny z resztek posiłku i zastosowali chwyt Heimlicha. Następnie położyli 68-latka na podłodze w pozycji bocznej i poklepywali go pomiędzy łopatkami co doprowadziło do wydostawania się jedzenia z przewodu pokarmowego. W pewnym momencie mężczyzna odzyskał przytomność i zaczął głębiej oddychać, powróciło także naturalne zabarwienie skóry. Policjanci kontrolowali jego stan do czasu przyjazdu pogotowia. Po przebadaniu przez medyków mężczyzna pozostał w domu, w dobrym stanie pod opieką siostry.

Czyż w tym przypadku nie można by pokusić się o stwierdzenie, że dzielnicowi znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie?

(KWP w Poznaniu / kp)