Weszli do mieszkania w Kętrzynie, pobili lokatora i ukradli 40 tys. zł. Zostali zatrzymani w Łomży Data publikacji 22.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy policjantów z Kętrzyna i Łomży zatrzymani zostali dwaj mężczyźni podejrzani o dokonanie rozboju. Według ustaleń śledczych, pod osłoną nocy weszli do mieszkania i zaatakowali śpiącego i zaskoczonego lokatora. Zabrali mu 40 tys. złotych oraz biżuterię, a następnie uciekli samochodem. Napastnicy wkrótce zostali zatrzymani, a skradzione łupy odzyskane. Ich ofiara, czyli zgłaszający rozbój mężczyzna, również trafił za kraty.

W nocy z poniedziałku na wtorek (18/19.01.2021r.) około godz. 3:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który powiadomił, że został pobity i okradziony. Według relacji zgłaszającego, że gdy spał to do jego mieszkania weszło dwóch napastników, którzy zażądali od niego pieniędzy, a gdy ich nie otrzymali, to zaczęli go bić. Pokrzywdzony poinformował, że udało mu się uciec z mieszkania, a gdy do niego wrócił po około 20 minutach, to zobaczył, że z szafek są powyrzucane ubrania i skradziona została koperta z 40 tysiącami złotych, należąca do konkubiny zgłaszającego oraz biżuteria. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy mieli poruszać się pojazdem marki Peugeot. W toku podjętych przez policjantów czynności ustalono, że pojazd jedzie poza teren województwa warmińsko-mazurskiego w kierunku Łomży. Szybko nawiązana została współpraca policjantów z Kętrzyna i Łomży, która przyniosła oczekiwany efekt. Uciekinierzy podejrzani o dokonanie rozboju w Kętrzynie zostali zatrzymani przez łomżyńskich policjantów na ul. Wojska Polskiego w Łomży.

Byli to 35- i 36-latek. Podczas kontroli okazało się, że kierowca peugeota był pijany i kierował autem wbrew sądowemu zakazowi. Policjanci odzyskali skradzione łupy, a mężczyzn zatrzymali. Na podstawie zebranych dowodów mężczyźni w kętrzyńskiej prokuraturze usłyszeli zarzut rozboju. Dodatkowo sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec nich tymczasowe trzymiesięczne areszty. Za rozbój grozi każdemu z nich do 12 lat pozbawienia wolności.

Jednak to nie koniec tej historii.

Podczas wykonywania czynności związanych ze zgłoszeniem okazało się, że ofiara napastników też ma trochę na sumieniu. Zgłaszający rozbój 37-latek od 4 miesięcy poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie za niealimentację. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 miesiąca pozbawienia wolności. W związku z powyższym 37-latek również został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego.

(ep/tm)