Dzielnicowi pomogli samotnemu i bezdomnemu mężczyźnie Data publikacji 22.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z koluszkowskiej komendy dotarli do bezdomnego mężczyzny przebywającego w pustostanie na terenie gminy Koluszki. Policjanci przekazali mu ciepły koc i produkty żywnościowe. O sytuacji mężczyzny powiadomili MOPS i urząd pracy. Dzięki ich zaangażowaniu mężczyzna otrzyma cotygodniowe bony żywnościowe i został zarejestrowany jako bezrobotny.

Urokliwa, biała i mroźna zima ma też smutne oblicze. Policjanci doskonale wiedzą, że to szczególnie trudny i ciężki okres dla osób bezdomnych, samotnych i nieporadnych życiowo. Takie osoby szukają schronienia, gdziekolwiek się da i są zdani tylko na siebie. W okresie zimowym dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach każdego dnia sprawdzają pustostany, dworce, ogródki działkowe, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Taką właśnie kontrolę kilka dni temu prowadzili dzielnicowi na terenie gminy Koluszki. Dotarli do samotnego i nieporadnego mężczyzny, który przed niskimi temperaturami i opadami śniegu schronił się w pustostanie. Policjanci poznali historię bezdomnego i natychmiast nawiązali kontakt z instytucjami pomocowymi, sołtysem tej miejscowości. Podarowali mężczyźnie ciepły koc i produkty żywnościowe. Potrzebujący nie chciał udać się do noclegowni, ale wraz z mundurowymi z chęcią zjawił się 21 stycznia 2021 roku w urzędzie pracy, gdzie został zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Odwiedził też miejski ośrodek pomocy, gdzie po wypełnieniu wszelkich formalności otrzyma cotygodniowe bony żywnościowe.

Mundurowi są również w stałym kontakcie z sołtysem miejscowości, gdzie przebywa mężczyzna i systematycznie będą monitorować jego sytuację.

Pamiętajmy, że nie zawsze jesteśmy kowalami swojego losu, a życie nie zawsze układa się tak, jak byśmy tego chcieli. W przypadku zauważenia osoby, która może potrzebować pomocy, nie zwlekajmy z powiadomieniem odpowiednich służb. Nie należy także przechodzić obojętnie obok osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci reagują na każde zgłoszenie i niejednokrotnie to właśnie jeden telefon może zadecydować o życiu drugiego człowieka. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś narażony jest na wychłodzenie organizmu. Przypominamy o możliwości skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jedno kliknięcie „osoba bezdomna wymagająca pomocy” może uratować ludzkie życie. Informacje na temat placówek zajmujących się pomocą osobom bezdomnym, można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer 987 czynny całą dobę.

(KWP w Łodzi / js)