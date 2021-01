Zatrzymani sprawcy podpalenia fabryki w Lesznie

Sprawcy podpalenia fabryki artykułów spożywczych w Lesznie przy ul. Wilkowickiej zostali zatrzymani. Spłonął majątek warty trzy miliony złotych. Do pożaru doszło w czerwcu 2016 roku. Za to przestępstwo zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia