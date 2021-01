Odpowiedzą za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Praca opoczyńskich kryminalnych, ścisła współpraca z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo mieszkańca Drzewicy. Sprawcom grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Nad sprawą opoczyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora, pracowali od 6 grudnia 2020 roku. Jak ustalili, w nocy z 5 na 6 grudnia 2020 roku, w Drzewicy na oś. Mieszka I doszło do brutalnego, śmiertelnego ugodzenia nożem 56-letniego mężczyzny. Od dnia ujawnienia zwłok mundurowi rozpoczęli mozolną pracę nad ustaleniem sprawców zbrodni. Policjanci skrupulatnie zbierali dowody, docierali do świadków, poddawali analizie każdy, nawet najmniejszy i z pozoru nieistotny szczegół, który mógł przybliżyć ich do ustalenia tożsamości sprawców zbrodni. Wszystkie zabezpieczone dowody zostały poddane analizie przez specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego w Łodzi, w działaniach brali także udział funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. W efekcie żmudna praca, zebrane dowody pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Byli to mieszkańcy Drzewicy w wieku 63 lat i 45 lat. Jak ustalili policjanci sprawcy znali się z ofiarą, a w noc zabójstwa wspólnie spędzali czas. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)

Na filmie widać policjantów prowadzących zatrzymanego do budynku komendy.