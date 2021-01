Kryminalni zatrzymali sprawcę napadu na 70-letnią kobietę Data publikacji 22.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z Gdańska odpowiedzialności karnej nie uniknie 38-letni mieszkaniec Gdyni, który na początku stycznia tego roku zaatakował i okradł 70-letnią kobietę. Sprawca spryskał jej twarz gazem i zabrał torebkę, w której oprócz pieniędzy były jej rzeczy osobiste. Dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Za rozbój grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu z gdańskiej dzielnicy Przymorze od początku stycznia pracowali nad sprawą rozboju. 4 stycznia tego roku tuż po godzinie 14, 70-letnia mieszkanka Gdańska wracała z banku. Gdy kobieta weszła do bloku została zaatakowana przez mężczyznę, który wszedł za nią do budynku. Sprawca prysnął jej w twarz gazem. Przestępca wyrwał jej z ręki torebkę i uciekł. Pokrzywdzona oprócz rzeczy osobistych straciła kilkaset złotych.

Policjanci od razu po zgłoszeniu zaczęli szukać sprawcy tego przestępstwa. Dzielnicowi rozmawiali z mieszkańcami, kryminalni ustalali świadków i szukali wizerunku sprawcy na zabezpieczonych zapisach z kamer monitoringu. Dzięki tej pracy kryminalni ustalili, że poszukiwany przez nich mężczyzna przyjechał do Gdańska z Gdyni.

Policjanci dzięki dobremu rozpoznaniu ustalili tożsamość sprawcy tego przestępstwa i zdobyli informacje, gdzie obecnie się znajduje. Do zatrzymania sprawcy rozboju doszło wczoraj na terenie Gdyni. Kryminalni z komisariatu na Przymorzu zatrzymali go w miejscu pracy. Mężczyzna był zaskoczony. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny przeszukali również mieszkanie 38-latka, znaleźli w nim między innymi rzeczy, które mężczyzna miał przy sobie podczas napadu.

38-latek został przewieziony przez policjantów do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dziś zostanie doprowadzony do prokuratury.

Mężczyzna najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi od 2 do 12 lat więzienia.